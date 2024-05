Corruzione: pdl Azione su finanziamento privato a politica, Calenda ‘servono regole’

14 Maggio 2024

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Oggi stiamo tutti parlando dell’ennesima inchiesta ma quello di cui si parla pochissimo è la questione di come è organizzato il finanziamento ai partiti: oggi è del tutto lecito che un concessionario di un bene pubblico finanzi la campagna elettorale del concedente in un conflitto interessi che non esiste in nessun altro paese”. Così Carlo Calenda in una conferenza stampa alla Camera con Matteo Richetti, Enrico Costa e Elena Bonetti per presentare un ddl delega per la revisione del finanziamento privato dell’attività politica che sarà depositato sia a Montecitorio che al Senato.

“Come esponenti parlamentari noi dovremmo disciplinare i conflitti di interesse e quella che presentiamo è una proposta molto sempliche che vieta contributi a partiti, movimenti, gruppi politici, ministri, sottosegretari… insomma a tutte le categorie di decisori pubblici da parte di una serie di soggetti che sono associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato e della pubblica amministrazione o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria direttamente o indirettamente, società o imprese private vincolate contrattualmente con lo Stato o sussidiate direttamente dallo Stato con sovvenzioni continuative che non siano i sussidi concessi in forza di legge”, argomenta Calenda che oggi manderà la proposta di Azione “a tutti i segretari di partito” a cui “chiediamo di fare uno sforzo collettivo di assunzione di responsabilità e darci una regolamentazione”.

Sul caso Liguria, il leader di Azione puntualizza: “Spinelli dice di aver pagato tutti i partiti: io non l’ho mai conosciuto né ricevuto una lira”. Detto questo aggiunge: “Io da tempo sono favorevole al ripristino del finanziamento pubblico alla politica. Capisco che prima delle elezioni è sempre difficile parlarne ma questo provvedimento si può discutere”.