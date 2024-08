Corruzione: processo immediato per Toti al via il 5 novembre**

5 Agosto 2024

Milano, 5 ago. (Adnkronos) – E’ stata fissata per il prossimo 5 novembre la prima udienza del processo immediato che vede imputato Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria, che deve rispondere di corruzione per alcuni presunti affari illeciti legati all’attività del porto della città e per finanziamento illecito ai partiti. Con Toti a processo, davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Genova, andranno anche Aldo Spinelli, imprenditore portuale e Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità portuale.