Corruzione: Procuratore generale Ecuador, ‘funzionari corrotti nelle organizzazioni criminali’

24 Maggio 2024

Palermo, 24 mag. (Adnkronos) – “Il fenomeno della corruzione in Ecuador ha una vastità transnazionale, e ha delle ripercussioni anche sociali e all’interno delle istituzioni. Sono stati identificati in Ecuador dei funzionari corrotti che hanno svolto un ruolo nelle organizzazioni criminali dell’Ecuador”. E’ la denuncia di Diana Salazar Mendez, procuratore generale di Stato dell’Ecuador intervenuta in video all’incontro ‘Le rotte e le logiche del traffico internazionale di stupefacenti e le evoluzioni della criminalità organizzata transnazionale’ in corso al Palazzo di giustizia di Palermo. Nel gennaio scorso è stato assassinato in Ecuador il magistrato che indagava sulle bande del narcotraffico. César Suárez è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella città di Guayaquil. Il procuratore ecuadoriano indagava sull’assalto di un gruppo armato a TC Television, un canale televisivo della città.