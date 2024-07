Corruzione: Rampelli, ‘interrogazione per trasparenza gestione Busia’

30 Luglio 2024

Roma, (Adnkronos) – “Il presidente dell’Anac Giuseppe Busia in qualità di rappresentante dell’Autorità dell’Anticorruzione dovrebbe garantire la massima trasparenza sia in termini amministrativi che personali. Abbiamo invece riscontrato grosse falle sia nel sistema di reclutamento del personale, che nelle modalità di attribuzione dell’incarico di segretario generale. Infine ci risulta un aumento ingiustificato dei suoi emolumenti annuali e reticenze arbitrarie sulle richieste di accesso agli atti. Secondo quanto prevede il regolamento la sua retribuzione dovrebbe essere di 180mila euro l’anno, ma in realtà pare si sia auto riconosciuto ben 60 mila euro in più pari a 240 mila euro annuali. In base a quale articolo di legge è stato possibile questo incremento? Ci auguriamo che l’interrogazione che sto depositando possa dare ai cittadini la risposta necessaria”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.