Corruzione: Toti a imprenditore ‘porta un po’ di caviale’, parole in codice per i soldi

7 Maggio 2024

Genova, 7 mag. (Adnkronos) – La parola barca o caviale come passepartout per ottenere finanziamenti. E’ la tesi che si legge nell’ordinanza del gip di Genova che ha portato all’arresto (domiciliari) per corruzione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Nel provvedimento di oltre 650 pagine firmate dal gip Paola Faggioni si sottolinea l'”allarmante abitualità e sistematicità” di un meccanismo corruttivo collaudato, “ricavabile anche dalla terminologia sovente utilizzata dal governatore” con l’imprenditore Spinelli per alludere alla richiesta di finanziamento (“quando mi fai vedere la barca… quando ti posso venire a trovare…”), che veniva immediatamente compresa nel reale significato dallo stesso imprenditore, pronto a rispondere a tono richiamando le proprie richieste e interessi.

In un’intercettazione riportata nel provvedimento Toti dice “porta un po’ di caviale da Monaco, che la settimana prossima veniamo a mangiare una patata col caviale in barca” e l’imprenditore, anche lui coinvolto nel provvedimento cautelare, replica “eh, va bè dai… vediamo il Piano regolatore, dai! Ok!”. Non solo, nell’ordinanza il gip rileva come “particolarmente significativo” il comportamento tenuto da Toti nel corso delle indagini “in cui ha sempre cercato di scegliere luoghi ‘riservati’ (la barca degli Spinelli o la casa di abitazione di Aldo Spinelli) al fine di scambiarsi reciproche richieste di favori, evitando di affrontare certi argomenti in pubblico”.

Non solo: “particolarmente significative sono altresì le cautele adottate in occasione degli incontri in barca, che avvenivano previo allontanamento di tutti i telefoni degli interlocutori, come osservato direttamente dalla Guardia di Finanza, modalità adottata anche in occasione dell’incontro con l’imprenditore Moncada all’interno dell’ufficio del Presidente della Regione”.