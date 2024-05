Corruzione: Toti ai pm, ‘ho sempre perseguito l’interesse pubblico’ (2)

23 Maggio 2024

(Adnkronos) – Un interesse pubblico “costantemente rivendicato dal programma politico della maggioranza che mi sostiene, non già mediante la contrapposizione con le rivendicazioni dei privati, quanto piuttosto attraverso la veicolazione di queste verso l’interesse della collettività e del territorio, modalità con la quale si realizza la migliore essenza dell’interesse pubblico” spiega il governatore Toti nella memoria di 17 pagine.

“Il faro della nostra azione politica, vede, nell’attività privata non già un fattore egoistico da contrastare ma una risorsa che, lasciata crescere nel rispetto delle regole, rappresenta un valore aggiunto per la collettività quale primario elemento di sviluppo sociale ed economico”. L’impianto accusatorio, che analizza “solo una limitatissima parte dei rapporti tra amministrazione, presidente, e mondo del lavoro e delle imprese” non restituisce il giusto quadro a dire di Toti. “Tutte le mie azioni (anche quelle contestate) sono state ispirate, certamente dalla giusta attenzione verso le imprese operanti sul territorio, ma nell’unica prospettiva della tutela dell’interesse collettivo e del suo progresso”.

Per Toti, tutte le imprese sono state trattate con la stessa attenzione, “nel postulato assoluto per cui ogni iniziativa imprenditoriale, purché non in contrasto con le leggi o con regole di mercato codificate, si possa considerare di interesse pubblico, portando sul territorio ricchezza e lavoro, in forma diretta ed indiretta”.