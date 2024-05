Corruzione: Toti, rinnovo pro Spinelli ‘follia’, ‘neanche Pinocchio ci crede’

8 Maggio 2024

Genova, 8 mag. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, da ieri agli arresti domiciliari per corruzione, “aveva perfettamente inteso che la richiesta di rinnovo trentennale della concessione per il Terminal rinfuse rispondeva solo ad esigenze speculative degli Spinelli che nulla avevano a che fare con i reali progetti di investimento o di sviluppo del porto”. Una certezza esplicitata in un colloquio, riportato nella richiesta di custodia cautelare, in cui la questione viene definita come “follia” o “aporia” per un rinnovo cosi lungo per un tipo di traffico destinato ad essere sostituito. E’ quanto emerge nell’ordinanza di custodia cautelare.

Toti e l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini (arrestato) “si rendono inequivocabilmente conto della contraddizione di una delibera di rinnovo trentennale per il Terminal rinfuse a fronte di investimenti portuali miliardari (la realizzazione della nuova diga foranea), che comporteranno, nel giro di pochi anni, la trasformazione integrale della vocazione del porto di Genova (dalle merci rinfuse ai container) con progressiva dismissione dei traffici di merci rinfuse (‘se si investe 1 miliardo per fare full containers non si può dare 30 anni a uno che fa carbone’)”. L’obiettivo è acquisire una posizione di “forza” e ad Aldo Spinelli (imprenditore ai domiciliari considerato uno ‘zar’ del porto, ndr) che continua a esporre possibili soluzioni logistiche di interesse per il proprio gruppo, Giovanni Toti risponde in modo netto: “Non me ne frega nulla di cosa si scarica nel porto di Genova, mi frega il tanto quanto…li siano contenti i terminalisti e gli armatori per me potete scaricare i tacchini…il sale…i contenitori…i cinesi quel cazzo che vi pare…”.

Far credere che commercializzare le ‘rinfuse’ sia effettivamente un progetto a lungo termine, come vuol far credere Spinelli, non appare credibile neppure a Toti che ride “…ma non ci crede nessuno..neanche…ma neanche Pinocchio…”. L’unica cosa che sembrerebbe importare il governato ligure è di dare all’esterno, alla città, un messaggio chiaro e credibile, “trasmettere ‘una visione di porto’ avente ‘una sua unicità’, comunque funzionale all’ingente esborso legato all’opera infrastrutturale”.