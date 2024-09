Corte Conti: Mantovano, ”tetto’ a responsabilita’ colposa contro paura firma’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “L’introduzione del ‘tetto’ alla responsabilità colposa è a mio avviso lo strumento più adeguato per affrontare la paura della firma”, un timore che “è causa fondamentale dell’inefficienza dell’azione amministrativa, della burocrazia difensiva, del mancato conseguimento dei risultati. La paura della firma non richiede terapie psicologiche, esige risposte normative”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, intervenendo a ‘Una Corte dei Conti sempre più utile al Paese’, convegno a Palazzo Madama dove è stata illustrata la pdl sulla magistratura contabile firmata dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti. “L’alternativa della tipizzazione dei casi di colpa grave -per Mantovano – è troppo aperta a incertezze interpretative”.

“Il governo segue i lavori di questa proposta con attenzione, convinto, come recita il titolo di questo convegno, che la Corte dei Conti possa, e debba, diventare ‘sempre più utile’ al Paese”, ha rimarcato il sottosegretario. “Partiamo da un dato che immagino condiviso: l’azione delle amministrazioni pubbliche dovrebbe garantire contestualmente il rispetto della legge e la capacità di raggiungere i risultati. L’eccessiva burocratizzazione ne compromette l’efficacia. L’azione sbilanciata sul risultato rischia di sacrificarne l’imparzialità”. “Nella nostra storia, recente e meno recente, in quest’opera di bilanciamento qualcosa è andato storto, sotto vari profili. Uno di questi, certamente non l’unico, riguarda il ruolo e la funzione della Corte dei Conti, ruolo e funzione che ritengo essenziale”, ha puntualizzato Mantovano.