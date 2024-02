Cortei: Antoniozzi, ‘come per Pasolini anche per noi Forze Ordine figli del popolo’

Febbraio 25, 2024

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “È doveroso verificare se a Pisa ci siano stati soprusi perché la libertà è sacra ma la sinistra sembra ritornare agli anni Settanta e lancia una fatwa indecorosa contro gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine. Come Pasolini in loro vediamo i figli del popolo ma soprattutto le persone che ogni giorno rischiano la vita per noi e sono insostituibili nella lotta al crimine e alle mafie”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“In ogni categoria -aggiunge- se c’è chi sbaglia deve pagare ma non per questo si delegittima l’azione di organi che sono l’essenza dello Stato e il presidio della nostra democrazia”.