Cortei: Bonaccini, ‘non so a chi si riferisce Meloni, facile gettare palla in tribuna’

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “A chi si riferisce Meloni? Non so a chi si riferisce Giorgia Meloni. E’ facile gettare palla in tribuna e accusare altri non si da bene di cosa. Io sono dalla parte della forze dell’ordine ma serve sempre una proporzione e quello che accada a Pisa… è dovuto addirittura intervenire il presidente della Repubblica”. Così Stefano Bonaccini a Tagadà su la7. “Il daspo per manifestanti? Ogni giorno se ne sente una”.