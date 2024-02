Cortei: Magi, ‘no processi sommari ma neanche manganellate sommarie’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Avremmo voluto trovare nell’informativa di Piantedosi due affermazioni nette: no ai processi sommari nei confronti delle forze dell’ordine e no alle manganellate sommarie nella gestione dell’ordine pubblico. La seconda parte è mancata”. Lo ha detto nell’aula di Montecitorio il segretario di +Europa, Riccardo Magi, dopo l’informativa del ministro Piantedosi sui fatti di Pisa.

“Noi ringraziamo gli agenti materialmente al termine di ogni nostra manifestazione. Lo facciamo perché è grazie al loro lavoro che possiamo manifestare democraticamente e in sicurezza. Ecco perché – ha sottolineato Magi – chiediamo a Piantedosi di chiarire a chi si riferiva insieme alla presidente del Consiglio quando hanno detto che qualcuno sta togliendo il sostegno alle forze dell’ordine in modo indiscriminato. Dall’informativa di oggi non capiamo se Piantedosi ha già tutto chiaro, rimangiandosi le parole dette dopo la telefonata con il Capo dello Stato, senza nemmeno aspettare l’esito dell’indagine interna o quella della magistratura che farà il suo corso. Ed è inaccettabile che Piantedosi dica che hanno permesso queste manifestazioni: manifestare non è una concessione del governo, è un diritto garantito dalla nostra costituzione”.

“Noi – ha continuato Magi – abbiamo avanzato una proposta di legge che prevede l’uso di codici identificativi e per gli agenti delle forze dell’ordine: nell’Unione europea sono molti i paesi che utilizzano questa misura e in nessuno di questi paesi viene vista come una lesione della dignità e del rispetto del lavoro delle forze dell’ordine. Piuttosto è vista come una garanzia e una tutela per le stesse forze dell’ordine affinché vi sia la possibilità, unitamente alle bodycam, di ricostruire la dinamica esatta di quello che avviene durante i servizi di ordine pubblico. Ci riteniamo – ha concluso il segretario di +Europa – completamente insoddisfatti dalle parole del ministro Piantedosi”.