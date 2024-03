Cortei: Meloni, ‘sono i parlamentari di sinistra che non sostengono le forze dell’ordine’**

Marzo 2, 2024

Toronto, 2 mar (Adnkronos) – “Mattarella ha espresso solidarietà agli agenti, una cosa che non ho visto fare ad altre istituzioni e tra le altre istituzioni c’è il Parlamento e i parlamentari di sinistra”. Lo ha detto Giorgia Meloni, sulla questione dei cortei degli studenti.

“Non mi piace che si approfitti per generalizzare sulle forze dell’ordine, anche perchè di solito le cose vanno male per le forze dell’ordine. In questo caso trovo pericoloso togliere il sostegno alle forze dell’ordine”, ha spiegato la premier.