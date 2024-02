Cortei: Ronzulli, ‘armate mano di chi scenderà in piazza per dichiarare guerra a uomini in divisa’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Dovremmo avere il coraggio di dire che non esiste il diritto a fare manifestazioni non autorizzate, e a forzare il cordone di polizia, che impedisce l’acceso a zone non autorizzate”. Così la senatrice di Fi, Licia Ronzulli, nel dibattito in Senato, dopo l’informativa del ministro Piantedosi sui fatti di Pisa e Firenze. Nei cortei di Firenze e Pisa “hanno usato minori come scudi umani”. “Le forze dell’ordine difendono la nazione a prescindere dal governo in carica -aggiunge- state minando la credibilità di chi difende ogni giorno. State armando la mano di quanti scenderanno in piazza per dichiarare guerra agli uomini in divisa”.