Cortei: scintille in Aula, Patuanelli sbotta contro Rapani, ‘abbaiare lo dici a qualcun altro’**

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – Scintille in Senato, durante l’intervento del capogruppo del M5S, Stefano Patuanelli, dopo l’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sui cortei a Firenze e Pisa. Il pentastellato, dopo pochi istanti dall’inizio del suo intervento, si arresta e rivolto a un senatore della maggioranza, il meloniano Ernesto Rapani, sbotta: “Abbaiare lo dici a qualcun altro, vergognati e taci”. Interviene il presidente Ignazio La Russa che chiede a tutti di abbassare i toni. “Non continuo -replica Patuanelli- se lei presidente non censura quelle parole”. Io non l’ho sentita quella frase -conclude il presidente del Senato- – Ma se c’è stata questa frase devo assolutamente censurare”. Poi in Aula torna la calma, e Patuanelli finisce il suo intervento.