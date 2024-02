Cortei: Speranzon (Fdi), ‘vergognose accuse senatore Lombardo a Piantedosi’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “È insultante aver dovuto ascoltare, in Aula del Senato, l’accusa del senatore di Azione Marco Lombardo nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Attribuire al capo del Viminale responsabilità politiche per quanto avvenuto a Pisa è vergognoso. Ricordo a Lombardo, anche se non dovrebbe esserci bisogno trattandosi di un senatore della Repubblica, che, come ha spiegato il capo della Polizia Pisani, ‘le iniziative e le decisioni che vengono adottate in sede locale durante i servizi di ordine pubblico non sono determinate né da scelte politiche né da direttive politiche”. Lo dichiara in una nota il senatore Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia a palazzo Madama.

“Ricordo infine a Lombardo che gli agenti che vanno in piazza, rischiando in prima persona, garantiscono la sicurezza di tutti noi. Dovremmo dunque stringerci come comunità attorno agli uomini e alle donne in divisa e non continuare a cavalcare questa ondata di delegittimazione delle forze dell’ordine indegna di un Paese civile. Ci aspettiamo una netta presa di distanze da parte del senatore Calenda, leader di Azione, rispetto ai toni e soprattutto ai contenuti dell’intervento di Lombardo in Aula”, conclude.