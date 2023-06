Cosmesi: Mazzali, ‘comparto chiave per la Lombardia, qui il 66% business Italia’

Giugno 30, 2023

Milano, 30 giu. (Adnkronos) – “Nella nostra regione si contano oltre 400 imprese nel comparto della cosmesi, il 55% del totale nazionale, con un fatturato complessivo di oltre 8 miliardi di euro (2022), di cui 4,3 per il mercato interno e 3,8 per l’export, dati che rappresentano circa i due terzi dell’ammontare nazionale”. Parte da questa considerazione Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda di Regione Lombardia commentando la presentazione della seconda edizione della ‘Milano Beauty Week’, la settimana della bellezza, che si terrà dal 27 settembre al 2 di ottobre.

“Già da consigliere regionale -aggiunge Mazzali- mi sono resa conto del valore dell’indotto della cosmetica per la Lombardia. Proprio per questa ragione, ci ho tenuto a visitare personalmente diverse aziende sul territorio, per conoscere le realtà attive nel settore. Dati alla mano, ho immediatamente intuito le enormi potenzialità, così ho proposto l’avvio di una filiera del settore. In collaborazione con il presidente di Cosmetica Italia, infatti, abbiamo accompagnato queste imprese nell’iter che ha reso oggi la cosmesi una delle 35 filiere lombarde. Ne sono orgogliosa”.

“A Crema, poi -prosegue l’assessore- è nato nel 2019 il primo corso Its per Tecnico Superiore delle Produzioni Cosmetiche 4.0, un’offerta unica nel panorama nazionale. La Lombardia – ha concluso l’assessore – è tra le prime in Italia, anche in materia di formazione in questo campo. La cosmetica, oltre alla moda è un settore economico trainante per la nostra Regione, e, con il fashion, rappresenta un volano di turismo grazie alle ‘weeks’. Penso alla ‘Milano Beauty Week’, la ‘Settimana della Bellezza’, prevista per ottobre, giunta alla sua seconda edizione. Porteremo questo evento al pari della ‘Settimana della Moda’, con migliaia di visitatori dall’estero”.