Cosmetica: Ambra Martone rieletta alla guida di Accademia del Profumo

Luglio 4, 2022

Milano, 4 lug. (Adnkronos) – Ambra Martone è stata riconfermata presidente di Accademia del Profumo, l’iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna che da oltre 30 anni valorizza le fragranze come elemento essenziale di benessere, promuovendone la cultura e la diffusione su tutto il territorio italiano. Lo si legge in una nota.

“Ringrazio Accademia del Profumo per la rinnovata fiducia che -commenta Martone- onorerò anche nel corso di questo nuovo triennio con la passione e la dedizione verso il mondo delle fragranze. Un impegno che è nel mio Dna e che ho da sempre coltivato, cercando di unire tradizione, sentimento e approccio innovativo, grazie all’esperienza maturata in grandi aziende italiane e internazionali lungo la filiera della profumeria, dalle case essenziere agli esperti di marketing e di distribuzione, fino all’attività di sviluppo e produzione made in Italy della mia famiglia”.

La rielezione di Ambra Martone, da parte della commissione direttiva di Accademia del Profumo, è stata inoltre accompagnata dalla nomina di Giuseppe Oltolini, general manager Parfums Christian Dior e country general manager Lvmh P&C Italia, come vicepresidente: “È per me un onore far parte di questo progetto -afferma Oltolini- ed è un privilegio intraprendere questo percorso al fianco di Ambra. Sono certo che lo scambio sinergico di idee ed esperienze si rivelerà per Accademia del Profumo estremamente proficuo e vantaggioso”.

Forte di tali riconferme e novità, Accademia del Profumo si pone l’obiettivo di proseguire le strategie delineate e potenziare le attività avviate nel primo triennio di presidenza. Prima tra tutte, il coinvolgimento sempre maggiore dei consumatori nel mondo olfattivo, mediante la promozione di iniziative culturali, artistiche e sociali, che diano spazio alla contaminazione tra mondi e realtà solo apparentemente distanti gli uni dagli altri, enfatizzando il prestigio della profumeria.