Cosmetica, un mercato che nel 2025 vale più di 610 miliardi

21 Marzo 2025

Roma, 20 mar. – (Adnkronos) – E’ una crescita costante del mercato cosmetico globale a fare da sfondo e da traino allo sviluppo di Cosmoprof, che si è aperto a Bologna. Secondo l’agenzia internazionale Euromonitor International, le previsioni per il 2025 indicano un fatturato di oltre 612,8 miliardi di euro, con una crescita media annua dal 2023 circa dell’8%. Analizzando i paesi più performanti, a guidare la classifica sono ancora gli USA: il mercato cosmetico nel paese nel 2025 raggiungerà i 120,4 miliardi di euro. Nonostante uno scenario in costante evoluzione, il settore beauty negli Stati Uniti continua a prosperare, grazie soprattutto ad una crescente innovazione e allo sviluppo in particolare di prodotti biologici e naturali.

La Cina si conferma il secondo mercato mondiale: per il 2025 la percentuale di incremento prevista è del 5%. Nonostante le difficoltà di accesso per brand internazionali, il paese vive un notevole incremento di prodotti locali, ed è una fonte inesauribile di nuove modalità distributive, tendenze e strumenti di vendita al consumatore, che influenzano l’evoluzione dell’industria a livello globale. In generale sono Middle East, Africa e America Latina a registrare le percentuali di crescita più alte. Particolarmente interessanti per gli analisti i risultati del settore beauty in Africa, che grazie ad un forte incremento demografico si sta posizionando nelle posizioni più alte del ranking mondiale.