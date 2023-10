Cossiga: G. Letta, ‘contribuì a riabilitare immagine servizi’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Cossiga ha contribuito come pochi a riabilitare l’immagine e la condotta” dei servizi segreti, ha detto Gianni Letta, intervenendo all’assegnazione del “Premio Francesco Cossiga per l’intelligence 2023” alla direttrice generale del Dis Elisabetta Belloni, presso l’Aula dei Gruppi di Montecitorio. La passione di Cossiga per l’intelligence “nasceva dalla convinzione che in una società democratica il presidio primario fondamentale per la sicurezza delle istituzioni e la pacifica convivenza dei cittadini sia un ordinato e funzionante sistema di intelligence”, ha scandito l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.