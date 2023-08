Cossiga, il ricordo di Pippo Marra: “Un punto di riferimento”

Agosto 16, 2023

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Francesco Cossiga resta nella vita e nella memoria della nostra democrazia. Per me che ho avuto il privilegio di condividere con lui considerazioni, riflessioni e sfoghi, ancora oggi un punto di riferimento che ci aiuta a capire qualcosa in più sul destino del nostro paese e sulle prove che, con impegno e responsabilità, sta affrontando questo nostro governo”. Lo dichiara Pippo Marra in occasione dei 13 anni, domani 17 agosto, dalla scomparsa dell’ex Capo dello Stato Francesco Cossiga.