Costanzo: Luca Laurenti, pianto a dirotto a ‘Verissimo’ ‘scusate, non dovrei davanti a tutti’**

Febbraio 25, 2023

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Mi dispiace, scusate… so che un uomo pubblico che fa televisione come me da 36 anni non dovrebbe… avevo fatto anche le prove per non piangere, scusate”. Momento di profonda commozione a ‘Verissimo’ per Luca Laurenti che, intervistato da Silvia Toffanin, ha ricordato Maurizio Costanzo. L’attore e doppiatore ha cominciato ricordando i nove anni trascorsi insieme al giornalista a ‘Buona Domenica’. “Lo metto nella mia cornice familiare” ha detto Laurenti, che poi si è interrotto senza riuscire più a parlare, piangendo a dirotto.

“E’ come essere un equilibrista a metà tra lacrime e sorrisi -ha detto tra i singhiozzi Laurenti- Come le canzoni che scrivo, le vivo nel silenzio del mio cuore e mi dispiace piangere qui davanti a tutti, perché io le cose più belle, i segreti, li tengo racchiusi nel cuore”.