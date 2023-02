Costanzo: Malagò, ‘una persona unica e un innovatore’

Febbraio 25, 2023

Roma, 25 feb. – (Adnkronos) – “Ci conoscevamo da non so quanti decenni. C’è stato un rapporto molto importante, devo dire che aveva un denominatore comune che era il calcio e in particolare la Roma. Ogni tanto in passato si erano fatti alcuni ragionamenti di futuro anche quando le cose societariamente non erano chiare o tranquille. Era concreto e voleva provare a dare soluzioni a dei problemi e questa è stata una costante della sua vita. Oltre che essere un anticipatore e un innovatore. È stata una persona unica, ciao Maurizio”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha ricordato Maurizio Costanzo, scomparso ieri all’età di 84 anni.