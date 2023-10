Costituzione, al via progetto educativo per 200 scuole primarie: coinvolti 8mila alunni

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, è stato presentato oggi a Roma ‘Viva la Costituzione, la Costituzione è viva!’, un progetto educativo gratuito promosso dalla Fondazione Articolo 49 Ets rivolto alle scuole primarie d’Italia per sostenere la formazione della coscienza civica e critica nelle nuove generazioni. L’iniziativa coinvolge 8.000 giovani studenti, provenienti da tutte le Regioni italiane. È sviluppata in collaborazione con l’ufficio di collegamento del Parlamento europeo e gode del patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione Ue, delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle D’Aosta. L’iniziativa è realizzata anche con il sostegno di Catellani&Smith e Bitron, il supporto di Q8 e partner tecnico del progetto è Accenture Italia.

Per infondere nei bambini la consapevolezza che i valori protetti dalla Costituzione vivono in primis nelle nostre scelte e azioni quotidiane, è messo a disposizione di ogni classe un kit operativo digitale visionabile, previa iscrizione su www.inclasse.net. Il kit è composto da 16 video originali, dove la mascotte Martin stimola domande, curiosità e racconti, una guida per il docente, un poster e schede operative per approfondire i temi suggeriti dai video didattici, oltre alle linee guida per prendere parte al contest “Evviva la Costituzione!”.

Al termine del percorso didattico, infatti, bambine e bambini saranno invitati a rielaborare il significato della Costituzione inviando disegni, racconti, album fotografici, video che raccontino la loro Costituzione: le tre classi vincitrici riceveranno in premio 25 computer per l’allestimento di un’aula informativa nella propria scuola.

“L’iniziativa della Fondazione Articolo 49 si innesta in una ricca serie di attività che il Senato ha messo in campo per celebrare i 75 anni dall’entrata in vigore della carta fondamentale del nostro Paese – sottolinea presidente del Senato, Ignazio La Russa – Sono profondamente convinto che per rendere più attuali e concreti i principi della Costituzione sia necessario partire dalle nuove generazioni e dai loro primi interlocutori: scuola e insegnanti, che sono perno della nostra società”.

Andrea Poli, Presidente della Fondazione Art. 49, racconta la genesi del progetto: “Il 26 gennaio 1955, durante il suo discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano, il professore e padre costituente Pietro Calamandrei disse che ‘La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove; perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità’. È proprio il ‘combustibile’ di cui parla Calamandrei che la Fondazione vuole continuare a creare, attraverso anche il progetto educativo ‘Viva la Costituzione, la Costituzione è viva’. E lo fa partendo proprio dai cittadini più piccoli, vero patrimonio di un Paese, raggiungendoli attraverso l’istituzione pubblica per eccellenza: la scuola”.

“Ad un anno dalla sua costituzione, la Fondazione Articolo 49 ha già realizzato tre progetti educativi, coinvolgendo oltre 20mila studenti e le principali istituzioni nazionali e comunitarie. A breve lanceremo anche ‘Quotidianamente’, destinato alle secondarie di primo grado, per allenare le/gli studenti alla lettura critica dei quotidiani e al contrasto alle fake news, con il contributo di oltre 20 gruppi editoriali – aggiunge Poli – Infine, a gennaio, arriverà nelle aule delle secondarie di secondo grado il secondo anno di Gea edu, progetto patrocinato dal Ministero dell’ambiente e dall’Enea”.

“Abbiamo immediatamente aderito al progetto perché siamo convinti che sia fondamentale comprendere, interiorizzare e mettere in pratica, sin dalla più giovane età, i pilastri che regolano la convivenza civile. Solidarietà, rispetto verso il prossimo e per l’ambiente, senso di appartenenza alla propria comunità, collaborazione, sono principi che applichiamo anche nella nostra realtà lavorativa, sin dalla fondazione dell’azienda da parte di mio padre Enzo – afferma Tobia Catellani, Ceo Catellani & Smith – Con piacere sosteniamo quindi questo progetto che rende viva la Costituzione, così che le generazioni future si preparino meglio a diventare cittadini consapevoli e partecipativi, in una società democratica e inclusiva”.

“Abbiamo voluto essere parte del progetto ‘Viva la Costituzione, la Costituzione è viva’ perché siamo convinti che le imprese possano dare un contributo significativo verso il comune obiettivo della sostenibilità sociale e del rafforzamento del senso civico – dichiara Fortunato Costantino Direttore Human Resources, Legal & Corporate Affairs di Q8 – Investire nella cultura e nei progetti dedicati alle nuove generazioni rappresenta un impegno concreto alla creazione di futuri cittadini consapevoli, non solo dei propri diritti ma soprattutto dei propri doveri sociali, oltre che un valido sostegno al territorio, contribuendo a creare valore, energia, sinergie e stimoli costanti”.

“Bitron partecipa con entusiasmo ad un percorso che inizia dalla cura delle nuove generazioni e si estende a tutto il nostro pianeta – afferma Elisa Lanciani, Head of Organization, People & Culture del Gruppo Bitron – La Costituzione è prima di tutto un grande racconto: rende testimonianza alla nostra storia, ci guida e ci indica una destinazione. Il futuro è nelle mani di tutti noi e Bitron, come impresa consapevole dell’impatto che ha sul mondo e sul futuro, vuole essere un partner determinato nel dare il proprio contributo. Sostenendo progetti didattici e educativi come questo, ribadiamo l’impegno di Bitron nel colmare la distanza tra i principi di inclusione presenti all’interno della Costituzione e la realtà. Come azienda, ci poniamo l’obiettivo di tradurre in comportamenti ciò che la Costituzione ha definito come valori, rispondendo in modo concreto al suo invito all’azione”. Il partner tecnico del progetto Accenture Italia aderisce al progetto fornendo 75 pc ricondizionati che rappresenteranno i premi per le classi vincitrici: “Da anni, con l’iniziativa ‘Connessi al Futuro’, Accenture aiuta le nuove generazioni e gli istituti del territorio italiano ad avvicinarsi al mondo digitale attraverso una maggiore accessibilità ai device e alle tecnologie necessarie all’apprendimento, ribadendo al contempo un forte impegno a ridurre il proprio impatto ambientale dando una seconda vita agli E-Waste come computer, server e arredi”.