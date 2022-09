Settembre 18, 2022

Roma, 18 set. (Adnkronos) – Sono 12.082 i nuovi casi di coronavirus e 32 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 97.091 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,4%. Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva, 157 in totale e 7 in più di ieri, mentre calano i ricoveri ordinari che in totale sono 3.420, 54 in meno di ieri.