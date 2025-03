Covid, 5 anni fa le bare di Bergamo: oggi 18 marzo Giornata vittime per non dimenticare

18 Marzo 2025

Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) – Bergamo, 18 marzo 2020: una lunga colonna di camion militari sfila nella notte. Sono una decina in una città spettrale, le strade svuotate dal lockdown decretato ormai in tutta Italia per provare ad arginare i contagi. A bordo di ciascun veicolo ci sono le bare delle vittime di un virus prima di allora sconosciuto, Sars-CoV-2, in uscita dal Cimitero monumentale.

Quell’immagine – dalla città divenuta uno degli epicentri della prima, tragica ondata di Covid – farà il giro del mondo diventando uno dei simboli iconici della pandemia. Il convoglio imboccava la circonvallazione direzione autostrada, per raggiungere le città italiane che in quei giorni drammatici accettarono di accogliere i defunti destinati alla cremazione. Gli impianti orobici non bastavano più, i morti erano troppi. Sono passati 5 anni da quegli scatti che hanno sconvolto l’Italia, un anniversario tondo che si celebrerà domani. Perché il 18 marzo, il giorno delle bare di Bergamo, è diventato la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus.

La ricorrenza, istituita il 17 marzo 2021, verrà onorata anche quest’anno. I vescovi della regione hanno annunciato che “le campane di tutti i campanili della Lombardia” suoneranno “a lutto alle 12 di martedì 18 marzo” per “invitare al ricordo, alla preghiera e alla speranza”. “A 5 anni dalla fase più acuta della pandemia continuiamo a pregare e a invitare a pregare per i morti e per le famiglie”, e “perché tutti possiamo trovare buone ragioni per superare la sofferenza senza dimenticare la lezione di quella tragedia”. A Bergamo il punto di partenza delle celebrazioni previste per domani sarà sempre lo stesso: il Cimitero Monumentale, la chiesa di Ognissanti. Si torna dove partirono i camion, per non dimenticare. Esattamente 2 mesi fa, il Comune si era ritrovato a dover precisare numeri e destinazioni di quei veicoli militari con il loro triste carico, ferita mai chiusa, per sgombrare il campo da qualunque eventuale revisione storica. I camion che quel 18 marzo 2020 partirono dal cimitero di Bergamo furono 8 “con 73 persone, divisi in tre carovane: una verso Bologna con 34 defunti, una verso Modena con 31 defunti e una a Varese con 8 defunti”.

E la cerimonia dei 5 anni, alla quale sarà presente il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, sarà ispirata proprio al tema della memoria e a quello della ‘scoperta’. La memoria, ha spiegato nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Bergamo, “come atto necessario per onorare e rispettare chi non c’è più e quanto vissuto”. La scoperta “come necessità di rielaborare, in una dimensione di comunità la più ampia possibile, l’esperienza collettiva e individuale che il Covid ha rappresentato”.

Quest’anno è stato progettato un percorso che attraversa “tre luoghi particolarmente significativi per la città”: oltre al Cimitero monumentale, Palazzo Frizzoni che ospiterà il racconto dei cittadini con le testimonianze raccolte in un podcast e il Bosco della Memoria (Parco della Trucca) che esalterà “le parole delle giovani generazioni attraverso un’azione di memoria”. La Chiesa di Ognissanti sarà svuotata dai banchi “per rievocare la stessa situazione che nel 2020 la vide trasformata in una camera mortuaria”. Installazioni, mostre fotografiche, momenti di ascolto e partecipazione attiva, sono le iniziative scelte per ricordare. Perché la memoria, come evidenziato nella presentazione della Giornata, “è la base per ricostruire”.