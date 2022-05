Covid: 750 nuovi casi e 17 morti in Lombardia

Maggio 30, 2022

Milano, 30 mag. (Adnkronos) – Sono 750 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 10.313 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 7,2%. Nelle ultime 24 ore sono morte 17 persone, per un totale di 40.541 decessi nella regione da inizio pandemia. Stabile a 35 il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 615 (+7) i ricoverati nei reparti Covid ordinari.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 299, di cui 159 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 123 nuovi casi. Incremento a due cifre nelle altre province lombarde: Monza e Brianza +64, Pavia +47, Varese +36, Bergamo +33, Como +32, Cremona +19, Mantova +14, Lecco +12, Lodi +7 e Sondrio +4.