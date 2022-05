Covid: allarme a Pechino, chiuse decine di stazioni metropolitana, bus sospesi

Maggio 4, 2022

Pechino, 4 mag. (Adnkronos) – Più di 40 stazioni della metropolitana chiuse, circa il 10% del totale. Stop a 158 linee di autobus. Sono le nuove misure imposte a Pechino, come racconta il South China Morning Post, mentre le autorità sanitarie della capitale cinese confermano 51 nuovi casi di Covid-19. La maggior parte dei servizi sospesi si concentra nel distretto di Chaoyang, epicentro della nuova ondata di infezioni, sottolinea il giornale, che scrive del “tentativo” di contenere la diffusione dei contagi ed “evitare il destino di Shanghai” e il suo lockdown duro.

Tutto dopo che ieri, come ha scritto il Global Times, è stato annunciato che le scuole di Pechino resteranno chiuse ancora, almeno fino all’11 maggio. E dopo che domenica scorsa è stato riaperto l’ospedale temporaneo di Xiaotangshan, con 1.200 posti letto, che era stato realizzato all’epoca della Sars, nel 2003, e riutilizzato all’inizio del 2020 per i pazienti Covid.

In tutta la Cina, secondo l’agenzia Xinhua, le autorità sanitarie hanno segnalato stamani 353 casi confermati di trasmissione locale del Covid-19, 260 dei quali a Shanghai, e 5.075 casi relativi a pazienti asintomatici, 4.722 solo in questa città, considerata la capitale economica del gigante asiatico. Qui sono stati confermati altri 16 decessi. Dall’inizio della pandemia, riporta la Cgtn, sono 5.128 i decessi in tutto il Paese con 1,4 miliardi di abitanti.