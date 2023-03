Covid: atti inchiesta, ‘governo inefficiente, invece di prevenire ha atteso eventi’

Marzo 4, 2023

Milano, 4 mar. (Adnkronos) – “Dalla documentazione esaminata emerge che la macchina organizzativa del ministero della Salute ha mostrato carenze, ritardi e inefficienze”. Sono le conclusioni contenute negli atti della procura di Bergamo che ha ricostruito, in un’indagine durata circa 3 anni, le prime fasi della diffusione della pandemia. Tra gli indagati compare anche l’ex ministro della Salute Roberto Speranza.

“Solo dopo il 20 febbraio 2020 è iniziato un frenetico e caotico tentativo di organizzare il sistema di risposta. Prima di quella data, poco o nulla è stato fatto, ad ogni livello, anche in ragione della frammentazione delle responsabilità e della poca chiarezza della linea di comando”, si legge nelle quasi 2500 pagine di indagine. Del resto, il Ministero, prima del 21 febbraio 2020 non risulta aver adottato una efficiente politica preventiva, limitandosi a un blocco dei voli diretti dalla Cina (che non ha certamente inciso positivamente), all’installazione di termoscanner negli aeroporti di Milano e Roma, all’istituzione di una task force senza poteri decisionali (difatti non ha poi adottato alcun provvedimento) e poc’altro, come, peraltro, emerge dai resoconti ministeriali” si evidenzia.

Invece di adottare “provvedimenti preventivi che ne limitassero la diffusione, quali il piano pandemico e i protocolli per Sars Cov 1 e Mers-Cov, si è restati in attesa degli eventi connessi al diffondersi del virus con effetti sull’espansione della pandemia”.