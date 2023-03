Covid: atti inchiesta, Speranza a Brusaferro ‘così ci mandate a sbattere’

Marzo 5, 2023

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – “Così ci mandate a sbattere”. L’ex ministro della Salute Roberto Speranza si rivolge così al presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. Un dialogo via chat, datato 4 marzo 2020, quando sul tavolo – nel pieno della diffusione del Covid – c’è da decidere sulla chiusura o meno delle scuole. Una valutazione difficile per il comitato di esperti, in mancanza di evidenza anche dal resto d’Europa, che però crea tensioni all’interno della macchina decisionale.

“Non abbiamo tempo. Paese col fiato sospeso. Non si può dare segnale incertezza altrimenti si perde ogni credibilità”, scrive l’ex ministro. La chat è contenuta negli atti d’indagine della procura di Bergamo che ha iscritto nel registro degli indagati, nel fascicolo per epidemia colposa, una ventina di persone tra cui Speranza e Brusaferro.