Covid: Aula Camera si scalda su commissione, da opposizione coro ‘vergogna’**

Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Si alza la temperatura in Aula alla Camera dove sono in corso le dichiarazioni di voto per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sul Covid e le misure adottate dall’allora governo Conte. L’intervento dell’ex premier Giuseppe Conte prima e dell’allora ministro della Salute Roberto Speranza poi -entrambi in prima linea all’epoca della pandemia- scaldano l’emiciclo, tanto che, al termine dell’intervento di Speranza che rivendica quanto fatto da responsabile della sanità, si leva dai banchi dell’opposizione un coro di ‘vergogna’ rivolto alla maggioranza e all’attuale governo. Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, cerca di riportare la calma, invitando i deputati che, stanno abbandonando l’Aula in segno di protesta a lasciarla ordinatamente.