Covid: Avs e M5S ritirano odg, ‘commissione vendetta politica, non per giustizia’**

Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – Alleanza Verdi Sinistra e M5S ritirano gli ordini del giorno durante al discussione in Aula alla Camera sulla commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid. Una commissione che, così strutturata, denunciano, si paleserebbe come una “vendetta politica” e non come strumento di indagine sul sistema sanitario nazionale e le sue fragilità. “Se c’è davvero la volontà di capire come siamo entrati nella pandemia con una situazione non all’altezza della sfida, allora doveva essere fatta una commissione unitaria che non avesse la volontà di consumare una vendetta politica. Qui siamo davanti all’unico caso in cui c’è una maggioranza che fa l’opoposizione alle opposizioni e brama vendetta rispetto ai governi precedenti”, dice all’AdnKronos Marco Grimaldi, vicecapogruppo Avs alla Camera, dopo il suo intervento.

“Si è mai vista una commissione di inchiesta fatta dalla maggioranza sui governi precedenti? – continua Grimaldi – C’è la volontà di utilizzare lo strumento della commissione non perché vogliano verità e giustizia ma solo perché bramano vendetta e lo fanno lisciando il pelo al popolo no vax”. La decisione di ritirare gli ordini del giorno è stata presa, spiega Grimaldi per assicurare un dibattito pubblico sul tema.

“Abbiamo capito – spiega – che il centrodestra, avendo fatto scena muta e avendo tanti minuti a disposizione, poteva intervenire sugli ordini del giorno e far saltare la diretta tv. Invece di replicare alla richiesta unanime delle opposizioni che è una e chiara, da settimane: se serve una commissione di inchiesta, deve stare su quello che dal 2001 è l’organizzazione sanitaria nazionale, con le regioni che gestiscono il potere ordinario da 20 anni. Ci sembrava giusto far sì che questa discussione fosse pubblica e quindi ritirando l’odg abbiamo dato il via alla discussione finale in diretta che altrimenti sarebbe saltata”.