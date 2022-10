Covid: Bassetti, ‘Schillaci intervenga su conteggio decessi, non veritiero’**

Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos Salute) – “E’ necessario che il nuovo ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenga velocemente sul conteggio dei decessi Covid, non è veritiero. Bisogna necessariamente capire quanti sono morti per polmonite da Covid e quanti con tampone positivo. È inaccettabile continuare a fare questi numeri nei bollettini. Fa male all’Italia”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, lanciand un appello sull’elevato numero di morti Covid, ieri 120, registrato nel bollettino quotidiano. Secondo Bassetti il report Covid emesso ogni giorno “non serve a nessuno. È vergognoso continuare a dare questi numeri drogati dal numero di tamponi – rimarca – Non rappresentano la realtà e sono profondamente penalizzanti per i vaccini”.