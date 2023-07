Covid: Boldrini, ‘commissione farsa, non vuole far chiarezza escludendo Regioni’

Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Una commissione d’inchiesta sul Covid che esclude dall’indagine le Regioni che hanno per Costituzione la gestione della sanità – il 90 per cento delle competenze è infatti regionale – è una farsa. Ed è anche un grande imbroglio verso il Paese, perché significa non voler far chiarezza su quanto accaduto”. Così in un tweet il deputato del Pd, Laura Boldrini.

“La maggioranza di destra – che nei momenti più difficili della pandemia occhieggiava a No Vax e No Mask – ha votato per l’istituzione di una commissione d’inchiesta che così com’è impostata non ha alcuna autorevolezza e ha una sola finalità: non quella di indagare su quanto accaduto e sugli errori che pure ci sono stati, ma quella di mettere in atto una vendetta politica contro chi si è trovato a gestire una delle più grandi emergenze degli ultimi cento anni”.

“Peraltro, sul lavoro di chi ha gestito la pandemia, in particolare il presidente Conte e il ministro Speranza, la magistratura si è già espressa affermando che si è agito nell’interesse del Paese, archiviando così il caso con formula piena.Questa commissione è veramente una manovra indegna”, conclude.