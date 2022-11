Covid: Bonelli-Evi, ‘parole Gemmato gravissime, si dimetta’

Novembre 15, 2022

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Riteniamo gravissime le parole con cui il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha messo in dubbio la validità dei vaccini nella lotta al Covid19. Ne chiediamo le immediate dimissioni, in nome di tutte quelle persone che non sono riuscite a beneficiare degli effetti della vaccinazione”. Lo affermano i co-portavoce nazionali di Europa Verde e parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi.

“Che a pronunciare certe parole sia proprio un sottosegretario alla Salute e, per di più, un farmacista ci lascia sgomenti -aggiungono- e la dice lunga sull’approccio che questo Governo intende avere nei confronti di questioni di primaria importanza: la crisi climatica, così come la crisi pandemica, non può che essere affrontata affidandosi alla scienza. Eppure i primi passi del Governo Meloni, non lasciano presagire nulla di buono”.