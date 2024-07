Covid: Borchia (Lega), ‘Tribunale Ue smachera von der Leyen, ora paghi per irregolarità’

17 Luglio 2024

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Ursula von der Leyen dia finalmente risposte e paghi per le irregolarità emerse sul cosiddetto Pfizergate. Oggi, secondo il Tribunale Ue, i contratti sottoscritti dalla Commissione europea per l’acquisto di vaccini contro il Covid-19 contengono delle anomalie: i giudici europei hanno, infatti, annullato le decisioni di Bruxelles di mantenere il segreto su diverse sezioni degli accordi con le case farmaceutiche. ‘Clausole su indennizzi e nomi dei negoziatori vanno resi pubblici’”. Così in una nota Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, già membro del gruppo di contatto tra Parlamento e Commissione sui vaccini.

“Smascherate dunque molte delle ambiguità legate a una questione delicatissima e importante sulla quale, come Lega, da tempo chiediamo chiarimenti. Trasparenza e integrità devono essere valori imprescindibili delle istituzioni, con la sentenza di oggi si delinea con chiarezza che ci avevamo visto lungo, nel sollevare dubbi sulla vicenda. La presidente von der Leyen e coloro i quali hanno partecipato a questa trattativa, sono chiamati a rispondere delle proprie azioni senza alcuna remissione e dare conto di cosa hanno nascosto ai cittadini europei”, conclude.