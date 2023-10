Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Che bella notizia la medaglia d’oro del Quirinale alla Protezione civile! Un vanto per il Paese che ci invidiano in tutto il mondo. Oggi un’occasione per ringraziare le donne e gli uomini, moltissimi volontari, impegnati per la nostra sicurezza in ogni situazione di difficoltà”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.