Covid: Braga (Pd), ‘commissione inutile e dannosa, usano istituzioni contro avversari’

Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Non si usano le istituzioni per attaccare gli avversari politici. Per questo non abbiamo partecipato al voto per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla pandemia”, inizia così Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera, in una nota.

“Un dramma di dimensioni mondiali che avrebbe dovuto insegnarci come trattare meglio il sistema sanitario, come investire su prevenzione e cura, come la ricerca può aiutare l’umanità. Invece la maggioranza ha deciso di creare un tribunale che indaghi su Conte, allora premier, e su Speranza, in quanto ministro della Salute, senza minimamente far riferimento alla gestione della sanità regionale e strizzando l’occhio alle campagne no vax”, continua la presidente dei deputati dem che definisce la commissione “inutile e dannosa, mentre galoppano i tagli alla sanità e viene messa a rischio l’universalità del servizio nazionale e del diritto alla salute”.