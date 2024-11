Covid: Buonguerrieri (Fdi), ‘aspettiamo chiarimenti da Conte e Speranza’

30 Novembre 2024

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Ieri sera la trasmissione Farwest, su Raitre, ha acceso i riflettori su un tema all’attenzione della commissione d’inchiesta sul Covid: l’acquisto di mascherine mai utilizzate e ora destinate a finire al macero. Mentre gli italiani morivano come mosche e venivano rinchiusi in casa, qualcuno ha sperperato i loro soldi e potrebbe persino aver lucrato sulla tragedia. Ci aspettiamo che Giuseppe Conte e Roberto Speranza, presidente del Consiglio e ministro della Salute dell’epoca, chiariscano cosa è accaduto in quella delicata fase”. Lo afferma Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione di inchiesta sul Covid.