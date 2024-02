Covid: Calenda, ‘commissione? Uso tragedia a fini politici, mai così in basso’

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “L’intervento di Elena Bonetti è da ascoltare tutto. La commissione di inchiesta non è sul Covid ma sull’operato dei Governi Conte e Draghi. Le regioni, che pure erano parte fondamentale della cabina di regia, non verranno toccate”. Così Carlo Calenda su twitter.

“Noi, a differenza di altri che sostenevano il Conte due, votando tutti i provvedimenti e che ora chiedono per ragioni di rivalsa personale un ‘tribunale politico’, eravamo all’opposizione, ma non per questo ci abbasseremo a questo ripugnante atto di giustizialismo politico. Chi ha sostenuto i governi Conte e Draghi e oggi vota questo testo dovrebbe vergognarsi. Usare una tragedia per fini politici è il livello più basso mai raggiunto dal Parlamento della Repubblica”.