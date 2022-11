Covid: Cina, scontri a Guangzhou con la polizia durante l’ultima protesta

Novembre 30, 2022

Pechino, 30 nov. (Adnkronos) – Manifestanti si sono scontrati con la polizia durante l’ultima protesta contro le rigide regole per il Covid in Cina. E’ successo nella città meridionale di Guangzhou, dopo la decisione di ieri di Pechino di “mantenere efficacemente la stabilità sociale complessiva”. Senza menzionare le manifestazioni, ieri il capo della sicurezza interna cinese Chen Wenqing aveva esortato le forze dell’ordine a “colpire con decisione contro le infiltrazioni e le attività di sabotaggio da parte di forze ostili, nonché contro gli atti illegali e criminali che sconvolgono l’ordine sociale”.

I filmati online mostrano la polizia in tute ignifughe bianche con scudi antisommossa per proteggersi da pietre e vetri lanciati contro di loro dai manifestanti. In altri video si vedono scene di persone portate via in manette. Secondo i post sui social, le proteste si sono svolte nella tarda serata di ieri e nelle prime ore di stamattina nel distretto di Haizhu. Testimoni parlano di manifestanti arrestati dalle forze dell’ordine.