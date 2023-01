Covid: Cina, tante morti celebri, crescono dubbi su dati ufficiali

Gennaio 5, 2023

Pechino, 5 dic. (Adnkronos) – Il numero crescente di personaggi pubblici cinesi morti ultimamente sta spingendo la popolazione a mettere sempre più in discussione il bilancio ufficiale delle vittime di Covid. Il decesso di Chu Lanlan, una cantante lirica di 40 anni, il mese scorso è stato uno shock per molti, data la sua giovane età, sebbene la sua famiglia non abbia fornito dettagli sulla causa della sua morte. Chu era un soprano dell’Opera di Pechino, impegnata anche in cause di beneficenza, e la sua morte, assieme a quella di altre celebrità, sta suscitando speculazioni sulla possibilità che le vittime siano ben di più di quelle indicate nei resoconti ufficiali.

La Cina ha abolito la sua rigida politica zero-Covid a dicembre e si è ritrovata davanti a una rapida ondata di infezioni e morti, con ospedali e crematori sovraffollati. Il Paese ha smesso di pubblicare i dati giornalieri sui casi e ha annunciato solo 22 morti per Covid da dicembre. Ieri, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha avvertito che la Cina sta sottostimando il vero impatto del Covid nel Paese, in particolare il numero dei morti.

Fra gli altri decessi di personaggi pubblici, a Capodanno la notizia della morte dell’attore Gong Jintang aveva lasciato attoniti molti cinesi. Gong, 83 anni, era noto alle famiglie per la sua interpretazione nella serie TV più longeva del paese, ‘In-Laws, Out-laws’. Il suo ritratto di padre Kang ha affascinato i fan per più di due decenni da quando il telefilm è andato in onda per la prima volta nel 2000.

Anche l’acclamato sceneggiatore Ni Zhen è morto di recente. L’84enne era famoso per il suo lavoro nel film del 1991 Raise the Red Lantern, che è ampiamente considerato dalla critica uno dei migliori film cinesi. E Hu Fuming, famoso giornalista e professore in pensione dell’Università di Nanchino, è morto il 2 gennaio all’età di 87 anni. Secondo i media cinesi, 16 scienziati delle migliori accademie scientifiche e ingegneristiche del paese sono morti tra il 21 e il 26 dicembre. Nessuna di queste morti è stata collegata al Covid nei necrologi, ma ciò non ha impedito le speculazioni.