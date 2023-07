Covid: Conte, ‘al governo messo massimo impegno, notte e giorno per salvare Paese’

Luglio 6, 2023

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – Contro “un nemico invisibile, un virus sconosciuto, una situazione di cui acclariamo subito la grande emergenza e in cui scopriamo di essere vulnerabili e fragili e senza nessun libretto di istruzioni”, “noi al governo ci siamo impegnati al massimo, non abbiamo conosciuto giorno né notte per mettere in salvo il paese per cercare di capire quali strategie attuare”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera nella discussione sulla commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid.