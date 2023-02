Covid: Conte, ‘attacco FdI strumentale, clava politica per bastonare M5S’

Febbraio 22, 2023

Roma, 22 feb. – (Adnkronos) – FdI all’attacco sulla commissione di inchiesta sul Covid, ma per Conte “è una clava politica per bastonare il M5S. Una strategia codarda perché strumentalizza una delle pagine più difficili della nostra Repubblica. Ho sempre agito con massima trasparenza, non ho nulla da nascondere e sono pronto a dare il mio contributo sperando che altrettanto facciano i vertici di quelle Regioni che hanno condiviso come me tante responsabilità in quei giorni difficili”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un’intervista oggi su Avvenire.