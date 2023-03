Marzo 2, 2023

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Parlerò nelle sedi opportune e non mi sottrarrò a nessuna domanda. Adesso c’è una vicenda processuale e giudiziaria, non mi sottrarrò a nessuna domanda ma non vi aspettate da me show mediatici”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti sull’inchiesta di Bergamo al termine del Consiglio nazionale grillino.