Covid: Crisanti, ‘mia perizia non ha evidenze scientifiche a supporto ipotesi omicidio colposo’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Colgo l’occasione per commentare numerosi articoli riguardanti la sentenza di archiviazione per omicidio colposo relativi all’indagine della Procura di Bergamo. Sentenza utilizzata strumentalmente per mettere in discussione il valore scientifico della perizia. Confermo che la perizia non contiene nessuna base scientifica per provare l’ipotesi di reato di omicidio colposo per i 57 decessi, semplicemente perché queste evidenze non mi sono mai state chieste. Smentisco categoricamente che tra i quesiti posti dalla procura ci fosse qualsiasi riferimento a valutare la possibilità che i 57 decessi fossero tra quelli che si sarebbero potuti evitare anticipando la zona rossa”. Inizia così, in una nota, Andrea Crisanti, professore e senatore del Partito democratico.

“È stata anche archiviata l’accusa di epidemia colposa in quanto questa fattispecie di reato non è contemplata dal nostro codice penale per azioni omissive, come confermato da una granitica giurisprudenza su questo argomento – continua il microbiologo -. Questo non vuol dire che condotte omissive, cioè non aver messo in pratica ciò che avrebbe potuto aiutare a contenere il contagio, non si siano verificate. Non necessariamente un errore è un reato. Utilizzare la sentenza per affermare che non si siano commessi errori è un’offesa all’intelligenza degli italiani e un affronto ai familiari delle 90mila vittime della prima e della seconda ondata”.

“Vale la pena ricordare che per ciò che concerne i Paesi colpiti dalla pandemia come Sud Corea, Vietnam, Singapore, Australia, Nuova Zelanda e la Cina stessa, i governi hanno adottato politiche tempestive e rigorose che hanno permesso di limitare e bloccare la progressione del contagio. L’Italia invece, è bene ricordarlo, ha utilizzato misure rigorose in ritardo rispetto alle evidenze epidemiologiche. Il fatto che altri possano aver commesso errori simili non è una giustificazione eticamente valida”, conclude Crisanti.