Covid, da Cina stop a quarantena per cittadini stranieri

Gennaio 8, 2023

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – La Cina ha revocato i requisiti di quarantena per i viaggiatori in entrata, ponendo fine a quasi tre anni di isolamento autoimposto anche se il Paese sta combattendo ancora contro una nuova ondata di contagi Covid. Oggi anche la Cina continentale ha aperto il suo confine a Hong Kong, smantellando gli ultimi pilastri di una politica zero Covid.

Di ieri la notizia che la Germania ha invitato i cittadini tedeschi a evitare in questo momento i viaggi “non essenziali” in Cina. “Al momento scoraggiamo i viaggi non essenziali in Cina. Il motivo è un picco di infezioni da Covid e un sistema sanitario oberato”, ha affermato su Twitter il ministero degli Esteri tedesco.

Giovedì il ministro della Salute Karl Lauterbach, a seguito di una raccomandazione degli esperti dell’Unione europea di inasprire le regole dei viaggi dalla Cina, aveva annunciato che la Germania avrebbe chiesto un test con esito negativo ai passeggeri in arrivo dal Paese asiatico.