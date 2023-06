Covid: difesa Fontana, ‘fiduciosi su sua posizione processuale’

Giugno 7, 2023

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, “letto il provvedimento depositato oggi dal Tribunale dei Ministri di Brescia che ha disposto l’archiviazione del procedimento relativo agli onorevoli Giuseppe Conte e Roberto Speranza, non può che condividerne il contenuto”. Lo scrivono i difensori, gli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa. Nello stesso provvedimento “si dà atto che il reato viene contestato anche ad altri indagati, tra cui Fontana, in quanto asseritamente commesso in cooperazione colposa”.

Per la difesa “I concetti espressi dai giudici bresciani (situazione epidemiologica di assoluta gravità, novità ed eccezionalità paragonabile alla ‘Spagnola’ del 1918) vengono ancora una volta fatti propri da Fontana, anche in ordine al tema del nesso di causalità. Il nostro assistito attende fiducioso la definizione della sua posizione processuale”.