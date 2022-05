Covid: Draghi a studenti, ‘spero senza mascherina a scuola l’anno prossimo’

Maggio 20, 2022

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Spero che l’anno prossimo non ci sia più bisogno di mascherine in classe e che la pandemia non ritorni. So quanto avete sofferto, alla vostra età è importante stare insieme”. Così il premier Mario Draghi, incontrando gli studenti di Sommacampagna, nel veronese.

Nel corso della pandemia, “avete fatto cose straordinarie, siete stati bravissimi, avete rispettato le regole e grazie ai vaccini spero proprio l’anno prossimo la pandemia non ritorni. So quanto avete sofferto – ha aggiunto – perché la cosa più importante alla vostra età, ma anche dopo, è stare insieme. I vostri insegnanti e i vostri genitori vi aiutano ad acquistare consapevolezza ma anche gli amici vi aiutano. Stare insieme aiuta a capire chi siete, con amore, bontà, allegria”, ha detto ancora il premier esortando gli studenti a guardare con ottimismo il futuro e “senza ansie”.