Covid: Draghi, ‘da pandemia a shock economico, per Italia momenti difficili ma si è ripresa’

Maggio 12, 2022

Washington, 12 mag. (Adnkronos) – “L’Italia ha attraversato momenti estremamente difficili negli ultimi anni. Abbiamo affrontato la pandemia prima di chiunque altro nel mondo occidentale. Abbiamo subito uno shock economico molto più acuto che altrove in Europa. Ora sperimentiamo il ritorno della guerra nel nostro Continente, che minaccia la nostra sicurezza, la nostra prosperità, la nostra sicurezza energetica. E questo accade per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale. Eppure, come ha fatto più e più volte nella sua magnifica storia, l’Italia si è ripresa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, ricevendo il premio come Distinguished international leader dall’Atlantic Council a Washington.