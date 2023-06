Covid: familiari vittime, ‘archiviazione Conte e Speranza è vilipendio a memoria nostri cari’**

Giugno 7, 2023

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Si dicono “delusi e e amareggiati” i familiari delle vittime del Covid19 rispetto all’archiviazione, da parte del Tribunale dei Ministri, della posizione dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza nell’ambito delle indagini sulla gestione della prima fase della pandemia nella provincia di Bergamo. In una nota, i familiari delle vittime aderenti all’associazione #Sereniesempreuniti, scrivono: “Ancora una volta ci è stato negato di poter conoscere la verità sulla morte dei nostri cari e di migliaia di persone che, come emerso dalle risultanze della coraggiosa indagine della Procura di Bergamo, si sarebbero potute salvare”.

Questa archiviazione, prosegue la nota, “è uno schiaffo in faccia a tutti noi e all’Italia intera che si merita un sistema politico e di giustizia più trasparente. Siamo intransigenti con quanto fatto dalla Procura di Brescia e dal Tribunale dei Ministri: l’archiviazione è un vilipendio alla memoria dei nostri familiari, un bavaglio, l’ennesimo in un’Italia corrosa dall’omertà contro cui ci siamo sempre battuti e continueremo a farlo nelle sedi che ci restano, come quella civile”.

Consuelo Locati, del team legale dei familiari, afferma: “Siamo amareggiati per la decisione che va in senso opposto alle risultanze cui era pervenuta la Procura di Bergamo dopo tre anni di indagini. Attendiamo di conoscere le motivazioni addotte a fondamento della richiesta”.